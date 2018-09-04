الجوازات تطلق المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي لتأهيل العسكريات

الرياض(صدى):

أطلقت المديرية العامة للجوازات المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي التأهيلي للعسكريات المعينات حديثاً في القطاع وعددهن 290 معينة.

وينفذ البرنامج الذي بدأ الاحد الماضي، في تسع مناطق هي: مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية وتبوك والجوف والحدود الشمالية والقصيم وعسير وتستمر أعمال هذه المرحلة لمدة إسبوعين تحت إشراف مركز تدريب الجوازات .

وأوضح مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزبز اليحيى أن هذا البرنامج يُعقد للمرة الأولى على مستوى المملكة و يتم من خلاله تعريف المتدربات بأعمال وإجراءات القطاع وطرق فحص المستندات والوثائق إضافة إلى التعرف على الثقافة العسكرية والأمنية ومهارات التعامل مع الجمهور والسلوك الوظيفي.

و أشار اللواء اليحيى إلى أن البرنامج يمثل المرحلة الأولى من تأهيل العسكريات المعينات حديثاً في القطاع ، ويتطلب من المتدربة اجتياز كل مرحلة للانتقال للمرحلة التالية .