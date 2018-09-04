محمد عساف عن زواجه: خطوة مؤجلة وأتعرض للضغط من والدتي

أماني الغامدي(صدى):

أكد الفنان الفلسطيني محمد عساف، أنه قرر تأجيل خطوة الزواج في الوقت الراهن، مبينًا أنه يتعرض للضغط من قِبل والدته لكي يتزوج خلال الفترة القادمة، خاصةً بعد أن أتم عامه الـ 29.

وكشف ” عساف ” ، عن أبرز الهوايات التي يفضلها، موضحًا أنه يحب لعب كرة القدم، معربًا عن أمنياته في الاتجاه إلى كمال الأجسام وبناء جسم رياضي، ولكنه متخوف من أن يصبح شكله غير لائق مع العضلات.

فيما بيّن الفنان الفلسطيني، أن هناك ألعاب أخرى يرغب في ممارستها ولكنه يخشاها مثل: ” المنطاد ” ، مضيفًا: ” أتخيل دائمًا أن هناك مشكلة ستحدث في الهواء ولن أستطع التصرف وقتها ” .