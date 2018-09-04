مواطن يلقى مصرعه بحادث مروري خلال ذهابه لأمانة عسير

أبها(صدى):

شهد طريقة ” بيشة – خميس مشيط ” حادث مروري؛ أسفر عن وفاة مواطن خلال ذهابه لمراجعة أمانة عسير في منحة أرض سُحبت منه قبل 11 عامًا.

وفي هذا السياق، أوضح شقيق المواطن الذي لاقى مصرعه بالحادث، أن أخاه توفي في أثناء ذهابه؛ لمتابعة إجراءات منحته التي كان ينتظرها منذ سنوات؛ ليبني عليها منزلًا له ولعائلته.

كما أبان أنه بعد مماطلة من بلدية بيشة وأمانة عسير، تقدم شقيقه إلى ديوان المظالم، وصدر حكم قبل 4 سنوات بمنحه أرضًا، ثم صدر أمر سامٍ بإلزام بلدية بيشة بمنحه قطعة أرض بدل التي سحبت منه، ولم يتم تنفيذ ذلك.