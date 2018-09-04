لأول مرة بالسودان.. زواج وزير إسلامي من رئيسة حزب ليبرالي

الخرطوم(صدى):

شهدت السودان، جدلًا واسعًا بعد زواج الإسلامي البارز بحزب المؤتمر الوطني الحاكم ووزير الدولة بديوان الحكم الاتحادي بالسودان، حامد ممتاز، من رئيسة الحزب الليبرالي والوزيرة بحكومة ولاية الخرطوم ميادة سوار الذهب.

وتعد هذه الزيجة هي الأولى من نوعها، لزوجين مختلفين سياسيًا، حيت تزوج وزير إسلامي من رئيسة حزب ليبرالي، مما أثار ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان.

ومن جانبها، أوضحت سوار الذهب، أن زواجها من القيادي بالحزب الحاكم قائم على ” فكرة عميقة ” ، تهدف إلى التقرب من الآخر سياسيًا وأيديولوجيًا، مؤكدة أن الزواج بين قيادات سياسية وتنفيذية يعد نموذجًا أفضل وأصلح للمجتمع السوداني.

وعما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي في هذا الشأن، قالت ” الذهب ” : ” تم التداول في زواجنا بصورة سطحية لا ترقى لمستوى الموضوعية ” ، متابعة: ” قطعًا إذا لم أكن شخصية عامة ودستورية، فلن أجد هذا الحيز الكبير من التداول والنقاش ” .