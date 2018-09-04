صرف 180 ألف وصفة دوائية في صيدلية مجمع الملك عبد الله الطبي بجدة

جدة(صدى):

صرفت صيدلية مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة ما يقارب 180 ألف وصفة دوائية خلال النصف الأول من العام الميلادي الجاري 2018م .

وأوضحت وزارة الصحة في إحصائية حديثة أنه تم صرف 7000 وصفة دوائية شهرياً لمرضى العيادات الخارجية و صرف 16000 وصفة لمرضى التنويم شهرياً, وما يقارب 7000 وصفة دوائية لمرضى الطوارئ خلال الشهر .

وبينت أن الصيدلية المركزية تقوم بصرف الأدوية للمرضى المنومين بنظام الجرعة الواحدة و تغطية الصرف لمراجعي قسم الطوارئ ،وذلك طوال أيام الأسبوع بما فيها أيام الإجازات الرسمية والأعياد وعلى مدار الساعة ، مع مراجعة الوصفات المصروفة بشكل يومي من قبل الصيدلي للتأكد من سلامة ما صرف ومتابعة الخطأ إن وجد ، كما تسعى الصيدلية إلى تحديث وسائل صرف الأدوية بصورة آلية للتقليل من الأخطاء الدوائية أثناء الصرف عبر أجهزة الصرف الآلي خصوصاً لمرضى العناية المركزة التي يستوجب فيها صرف الأدوية بطريقة سريعة و آمنة .