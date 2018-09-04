تقنية فريدة لتشخيص الاكتئاب من خلال الكلام

واشنطن(صدى):

ابتكر باحثون من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، تقنية جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لكشف حالة الاكتئاب من خلال طريقة الكلام والتحدث، في ظل تأخر ظهور أعراض وعلامات الاكتئاب على بعض المصابين.

ويستخدم نموذج معهد ماساتشوستس ” المحادثات ” وفرز وتحليل أنماط الكلام لتشخيص الاكتئاب، ما يجعله الأفضل والأكثر فاعلية في القدرة على التشخيص.

ولا يتطلب هذه النموذج توجيه أسئلة والإجابة عليها أو تحليل ما ينشره الإنسان على انستجرام مثل الطرق الأسبق، ولكنه يثير مخاوف تتعلّق بخصوصية المحادثات على مواقع الإنترنت.