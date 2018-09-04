مناشدات بمنع زيارة ” إيدي غريفين ” للكويت.. ووزارة الداخلية تستجيب

خالد الظفيري(صدى):

استجابت وزارة الداخلية في الكويت لمناشدات نيابية وشعبية طالبت في وقت سابق بمنع زيارة الفنان الأمريكي الساخر ” إيدي غريفين ” للدولة.

وجاء ذلك على خلفية سخريته وإساءته الدائمة للأديان والإسلام؛ وذلك عقب الإعلان عن استضافته في حفل لتقديم فقرات ” ستاند أب كوميدي ” في البلاد.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور عبدالله مطير الشريكة، مدير مركز ” تعزيز الوسطية ” في وزارة الأوقاف، أن استقطاب مثل هؤلاء ممن يسخرون من الديانات والثقافات لن يفيد الكويت ولا الشعب الكويتي شيئًا، وإنما سيُحدث بلبلة.

تجدر الإشارة إلى أن دعوة الممثل الأمريكي كانت قد أثارت استياءً واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث دشن الناشطون على ” تويتر ” وسم ” لا لدخول الملحد جريفين الكويت ” .