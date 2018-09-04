” التعليم ” تغلق على نفسها لعدم كشف الحقائق والمخالفات

نايف السالم(صدى):

تغلق وزارة التعليم على على نفسها ولا تسمح لأحد بكشف باب الحقيقة؛ للتغطية على المخالفات والقصور والسلبيات التي تشهدها مدارس المملكة والإدارات التعليمية المختلفة

وفي ظل المخالفات التي تم رصدها خلال الأيام القليلة الماضية منذ بداية أول يوم دراسي في العام الجديد، الأحد الماضي، وجهت وزارة التعليم تعميما للإدارات بعدم السماح بالتصوير داخل المدارس، فبدلا من محاولة معالجة القصور تحاول الوزارة أن تخفي سلبياتها.

وعلقت الوزارة على مقاطع الفيديو التي ترصد هذه المخالفات ، قائله ” من سمح لهؤلاء بالتصوير، وكيف لا يحصلون على إذن من الإعلام التربوي، وكيف لهم أن يصولوا ويجولوا في الأركان لينقلوا ما خفي عن العيون “.