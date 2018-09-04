سزلر هاوس يزور المسنين في دار الرعاية بالرياض

رشاد اسكندراني (صدى):

ضمن برامجها الاجتماعية المختلفة قامت شركة دار الضيافة مالكة مطاعم سزلرهاوس، كانتون، تاكوهت، روما وَي، شاورماريتو وأرومة القهوة في المملكة، وصاحبة امتياز عدة ماركات عالمية مثل كوفي بلانيت و وينج ستوب وسينابون، قامت بزيارة للمسنين بدار الرعاية الاجتماعية بالرياض، وذلك مع أعضاء ديوانية آل حسين التاريخية وملتقى إيجابيون بلا حدود، تم خلال الزيارة تقديم برنامج “ثقافي – اجتماعي” وهدايا للمسنين نزلاء الدار. كما شملت الزيارة الإطلاع على أقسام الدار والخدمات المقدمة للنزلاء.

وألقى سعادة الأستاذ عبدالله العجلان مدير دار الرعاية كلمة شكر للضيوف وأثنى على الخدمات الإنسانية التي تقدمها مملكتنا الغالية ممثلة في وزارة العمل والتنمية الإجتماعية لخدمة المواطن. كما دعا أطياف ونخب المجتمع لزيارة المسنين في دار الرعاية الاجتماعية لما لها من أثر على نفوسهم وإدخال الفرح والبسمة والسرور على المسنين.

من جهته عبر الاستاذ عبد الوهاب البدر نائب رئيس شركة دار الضيافة عن شكره وتقديره لإدارة دارالرعاية الاجتماعية نظير خدماتهم الصحية والنفسية والاجتماعية التي تصب في خدمة المُسن، وقال أن هذه المشاركة لشركة دار الضيافة هي من مسؤلية الشركة الإجتماعية التي تضطلع بها لخدمة المجتمع من خلال مختلف الفعاليات الخيرية.