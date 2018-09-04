مصرع إيراني أشعل النار في جسده نتيجة تدني الأوضاع الاقتصادية

طهران(صدى):

شهدت مدينة طهران، صباح اليوم الثلاثاء، مصرع مواطن إيراني بعد أن أشعل النيران في جسده، وذلك نتيجة تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في إيران، والتي يعاني منها، وذلك أمام مبنى بلدية العاصمة الإيرانية.

وكشفت وسائل إعلام إيرانية، عن قيام رجلًا في متوسط العمر، بسكب مادة البنزين على جسده، وإشعال النيران به، أمام مبنى بلدية العاصمة طهران، الأمر الذي أسفر عن مصرعه على الفور، دون الالتفات لتحذير المارة ورجال الشرطة له.

جدير بالذكر، أن الشرطة الإيرانية قد قامت بإغلاق الطريق، فور مشاهدتها رجلًا يصرخ ويهتف، بسبب الأوضاع الاقتصادية المتدنية هناك.