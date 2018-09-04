بالفيديو.. سائق ” تاكسي ” يقطع الإشارة ويصور ساهر ويصدم سيارة الشرطة

نايف السالم(صدى):

وثقت كاميرا مراقبة حادث تصادم بين سيارة أجرة ” تاكسي ” ومركبة شرطة في إحدى الإشارات المرورية.

ويظهر المقطع المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي سائق التاكسي وهو يقطع الإشارة في تهور كبير، لتوثق مخالفته كاميرا ساهر المتواجدة في المكان.

ولم يستطع سائق التاكسي السيطرة على مركبته بعد تهوره ليصطدم بمركبة شرطة مسبباً لها اضرار جسيمة، فيما لم يتأكد من مكان تصوير الواقعة أو زمنها.