الجوازات تحمل ” التعليم ” مسؤولية زحام بصمة الطلاب

علي القحطاني (صدى):

وضعت المديرية العامة للجوازات، مسؤولية الزحام على بصمة الطلاب والطالبات الأجانب مع بداية العام الدراسي الجديد، على وزارة التعليم، مؤكدة أنها المتسبب في ذلك، وموضحة أنها رفضت استقبال الطلاب الذين لم يجروا البصمة، وطالبتهم بـ ” برنت ” تأكيدي لها، مما أسفر عن الزحام على فروع البصمة.

جاء ذلك بعد أن شهدت مراكز البصمة خلال اليومين الماضيين، زحامًا شديدًا من قبل أولياء الأمور الراغبين في ” تبصيم ” أبنائهم، تزامنًا مع بدء العام الدراسي الجديد.

ومن جانبه، قال المقدم بدر القريني، المتحدث باسم ” الجوازات ” ، أن المديرية أرسلت برقية لوزارة التعليم تضمنت صيغة ” حث أولياء الأمور على أخذ البصمة الحيوية للطلاب الأجانب دون أن تعيق مسيرتهم التعليمية ” .

وأكد ” القريني ” ، أن الوزارة مطالبة بإتمام عمليات البصمة دون إعاقة للعملية التعليمية، مبينًا أن أي شخص يستطيع من خلال منصة ” أبشر ” الحصول على ” برنت ” للمعلومات دون مراجعة فروع الجوازات.