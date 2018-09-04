مطالبات بعودة الثنائي ” حمود ومحيميد “

أماني الغامدي(صدى):

ارتفعت الأصوات تطالب الفنانين ناصر القصبي وعبدالله السدحان، بالعودة من جديد بعد سنوات الغياب عن عمل يجمعهما؛ حيث يأتي ذلك بعدما قال الفنان عبدالله السدحان عبر حسابه الشخصي في موقع التدوين الصغير ” تويتر ” عن وجود اتفاق مع جمعية الثقافة والفنون بالرياض لعودته لخشبة المسرح بعد غياب ربع قرن تقريبًا.

وطالبت جماهيرهما بالاشتراك في مسرحية على هذا النحو، ويستبقا بها تواجدهما في فيلم سينمائي ضخم؛ حيث ينوي ” القصبي ” منذ فترة في الدخول في السينما دون أن يأتي على المسرح صراحةً، فيما أوضح إن الغياب الطويل لهما معًا عبر الشاشة، أخفى بريق ثنائيتهما الشهيرة.

وأشاروا إلى أن حضور مسرحياتهما وأعمالهما الدرامية الشهيرة مازال قويًا عبر موقع الفيديو الشهير ” يوتيوب ” ، ما يعكس المطالب بعودة هذه الثنائية البارزة في عمل يشبه مسرحية ” عودة حمود ومحيميد ” التي عرضت لأول مرة سنة 1989.

ومن الجدير بالذكر، أن ” السدحان سيشارك في مسرحية جديدة بعنوان ” محماس ” من تأليف أحمد الدبيخي، وإخراج سمعان العاني، فيما لم تحدد أسماء المشاركين فيها بعد، وهناك شكوك عن مشاركة القصبي فيها في ظل انشغاله بعملين جديدين الموسم القادم.