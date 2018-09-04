إيقاف موظفين من السفارة البنجلاديشية بالرياض لتعذيبهما خادمة

عادل الحربي (صدى):

وجهت اتهامات لاثنين من كبار موظفي السفارة البنجلاديشية، بتعذيب خادمة بنجلاديشية.

وأوقفت السفارة مساعدين قانونيين عن العمل، بتهمة تعذيب خادمة تدعى ليلي رونا والتي عادت إلى بلادها قبل أيام، كما تم تشكيل لجنة تحقيق رفيعة المستوى في هذا الصدد.

وأوضحت السفارة، أنه سيتم اتخاذ خطوات قانونية، وفصلهما من البعثة الدبلوماسية في حال ثبتت صحة الواقعة؛ فيما شددت على أنها تلتزم بحماية وضمان سلامة العاملات المنزليات، وأنها تتبع سياسة عدم التسامح مع موظفيها في حال ارتكابهم أي نوع من المخالفات.