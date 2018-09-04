” التجارة ” تعلق على امتناع محطات وقود عن توفير بنزين 95

عادل الحربي(صدى):

كشفت وزارة التجارة والاستثمار أن محطات الوقود ملزمة بتوفير الوقود المرخص لها في رخصتها التشغيلية، وجاء ذلك ردًا على امتناع عدد من محطات الوقود في جنوب وغرب منطقة المدينة المنورة عن توفير بنزين ” أوكتان 95 ” .

وفي هذا السياق، بدأت الوزارة تكثف الجولات الرقابية على محطات الوقود، ومباشرة البلاغات التي ترد من المستهلكين بشكل فوري على مدار 24 ساعة؛ لضبط أي ممارسات مخالفة.

يُذكر أن الوزراة كانت قد ألزمت محطات الوقود بالحصول على شهادة معايرة من أحد المختبرات المعتمدة، وطبق القرار على مرحلتين، الأولى بدأت اعتبارًا من 1/8/1438 للمحطات الجديدة، والمرحلة الثانية على المحطات القائمة التي ينتهي ترخيص تشغيلها بعد 1/1/1439.