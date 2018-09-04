شرطة مكة تطيح بـ 3 أطفال تورطوا في سرقة المركبات

مكة المكرمة(صدى):

تمكنت شرطة العاصمة المقدسة، من القبض على تشكيل عصابي مكون من 3 أطفال أشقاء، بعد تلقيها عدة بلاغات للسرقة والعبث بالمركبات وصلت إلى 12 سيارة، في الفترة الأخيرة في مكة المكرمة.

وشكلت الشرطة فريق أمني لضبط العصابة بقيادة رئيس شعبة البحث والتحري الجنائي بمركز شرطة جرول؛ حيث تم تحديد رئيس العصابة والبالغ من العمر 15 عامًا في حي الشرائع، الذي اعترف بأن شقيقيه 10 سنوات و12 سنة، هما شريكاه في كل العمليات التي نفذها.

واعترف المتهمون بالقيام بالسرقة والعبث بأكثر من 12 سيارة؛ بينما تمت إحالتهم إلى النيابة العامة بالعاصمة المقدسة، التي أحالتهم أمس الاثنين إلى توقيف الأحداث؛ حتى استكمال كل الإجراءات والتحقيقات بالقضايا التي قاموا بها.