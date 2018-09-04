” الفوزان ” يحذر أولياء الأمور من التجمعات المشبوهة باسم الدين

نايف السالم(صدى):

ناشد الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، أولياء أمور الطلاب والطالبات من ضرورة الحذر من التجمعات المشبوهة في الاستراحات وغيرها ولو كانت باسم الدين والدعوة.

حيث قال ” الفوزان ” : ” انتبهوا لأولادكم من بنين وبنات فهم مغزوون بجميع أنواع الغزو الأخلاقي، إفساد العقائد بالغلو والتطرف أو الانحلال أو إفساد العقول والأخلاق فهم مستهدفون ” .

وأضاف: ” عليكم حفظ أولادكم من التجمعات والاستراحات والتجمعات المشبوهة ولو كانت باسم الدين والدعوة، فهم يستغلون اسم الدين والدعوة لنشر أفكارهم، احفظوا أولادكم من الرحلات، يرحلون يسافرون معكم ولا تتركوهم يسافرون مع غيركم ” .