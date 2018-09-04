فنان عربي يتجاوز المليار مشاهدة عبر يوتيوب

أماني الغامدي(صدى):

عبر الفنان الإماراتي حسين الجسمي ، عن سعادته بشركاء نجاح مشواره الفني ” الجمهور والإعلام العربي ” وذلك بعد النجاح الكبير بوصول عدد المشاهدات في قناته الرسمية في موقع “يوتيوب” الى الرقم 1000000000 (مليار)، مسجلاً الرقم 1 كأول قناة فردية خاصة تصل الى هذا العدد الكبير عالمياً من المشاهدات.

وأوضح الجسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، عن فخره بهذا الإنجاز الذي وصل إليه، وعبر عن أن طموحه الآن إلى العالمية، بعد هذا النجاح الكبير الذي يعتز به بتوقيع جميع شركاء النجاح.

ووجه الجسمي شكراً خاصاً للإعلام العربي، الذي يؤكد له في كل مناسبة أو عمل ” أنه جسر المحبة والتواصل الذي يوصلني بالجمهور ويوصل الجمهور بي ” .

حيث قال الجسمي ، ” الإعلام العربي ورواده من الصحافيين والإعلاميين ودور النشر والتوزيع، جميهم شركاء نجاح وشركاء في هذه المحبة، وهم الذين يستحقون مني مليار نبضة احترام وتقدير لجهودهم ومواصلتهم في المساهمة في صناعة الفن الراقي ونشره أما الجمهور الراقي ” .

وحصل الجسمي على تهنئة خاصة من خلال موقع YouTube كأول قناة خاصة لفنان عربي يحصل علي هذا العدد الكبير من المشاهدات، خاصة بعد أن سجل لديهم في السابق كأول فنان عربي يكسر حاجز الـ100 مليون مشاهدة من خلال أغنية واحدة، وذلك بأغنية “بشرة خير” الشهيرة.

جدير بالذكر، أن الفنان المصري تامر حسني، كان قد أعلن عن تخطي القناة الرسمية له على موقع مشاركة الفيديوهات الشهير ” يوتيوب ” حاجز المليار مشاهدة، مسجلًا بذلك رقمًا قياسيًا، ليعد أول فنان مصري يتجاوز المليار مشاهدة على ” يوتيوب ” .

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