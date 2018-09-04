بالفيديو.. خطوات سريعة للتخلص نهائيا من الأرداف

أماني الغامدي(صدى):

تعانى معظم الفتيات من دهون الأرداف نتيجة تناول الوجبات السريعة والمشروبات الغازية إلى تسبب تراكم الدهون بالأرداف، ويصعب التخلص منها.

وعرض الدكتور مصطفى ساري استشاري السمنة والتغذية العلاجية ، خلال حلوله ضيفاً ببرنامج ” صباح الورد ” ، خطوات سريعة للتخلص من الأرداف نهائيا.

وقال دكتور مصطفى ، السمنة في منطقة الأرداف تتكون مثلها مثل السمنة في منطقة البطن ، وتأتي نتيجة تناول سعرات حرارية عالية ، ونسبة قليلة من الألياف .

وتابع ، للتخلص من الدهون في منطقة الأرداف ، يجب تناول الكثير من الألياف حتى يظل الجهاز الهضمي يعمل بطريقة عالية في الحرق ، كما أن تنظيم الأكل يعمل على التخلص من الدهون ، بالإضافة إلى الحركة والتمارين .