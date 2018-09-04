بالفيديو.. خطوات سريعة للتخلص نهائيا من الأرداف
تعانى معظم الفتيات من دهون الأرداف نتيجة تناول الوجبات السريعة والمشروبات الغازية إلى تسبب تراكم الدهون بالأرداف، ويصعب التخلص منها.
وعرض الدكتور مصطفى ساري استشاري السمنة والتغذية العلاجية ، خلال حلوله ضيفاً ببرنامج ” صباح الورد ” ، خطوات سريعة للتخلص من الأرداف نهائيا.
وقال دكتور مصطفى ، السمنة في منطقة الأرداف تتكون مثلها مثل السمنة في منطقة البطن ، وتأتي نتيجة تناول سعرات حرارية عالية ، ونسبة قليلة من الألياف .
وتابع ، للتخلص من الدهون في منطقة الأرداف ، يجب تناول الكثير من الألياف حتى يظل الجهاز الهضمي يعمل بطريقة عالية في الحرق ، كما أن تنظيم الأكل يعمل على التخلص من الدهون ، بالإضافة إلى الحركة والتمارين .
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