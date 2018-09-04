استشاري نساء وتوليد: المنظار الرحمي علاج مثالي لتأخر الحمل

أماني الغامدي(صدى):

تأخر الحمل من المشكلات التي تعانيها العديد من الزوجات ، وهناك أسباب واضحة لذلك وأخرى غير معلومة قد تؤخر العلاج .

ويقول الدكتور هشام الشاعر أستاذ أمراض النساء والتوليد والعقم بكلية الطب جامعة القاهرة، إن المنظار الرحمي من أهم التقنيات المستخدمة حديثا في علاج تأخر الإنجاب والحمل، وعلى رأسها قدرته على استئصال الأورام الليفية التي توجد داخل تجويف الرحم وتكون سببا رئيسيا في تأخر الإنجاب والاجهاضات المتكررة .

وأضاف الشاعر ، أن المنظار الرحمي يساهم في عدة عمليات جراحية أخرى منها استئصال اللحمية الموجودة داخل تجويف الرحم والتي تكون سببا في حدوث نزيف مهبلي متكرر مع تأخر الإنجاب ، بالإضافة إلى إزالة الحاجز الرحمي والذي يعتبر من أسباب حدوث تأخر في الإنجاب .

وتابع ، إن تلك التقنية ساهمت في تسهيل عمليات الحقن المجهري ، والاطمئنان على تجويف الرحم وتحديد المكان الأمثل لزراعة الأجنة داخل الرحم ، وتوفر المجهود وساهم في الاستغناء عن عمليات فتح البطن والتي كانت سببا من أسباب حدوث الالتصاقات لدى السيدات .