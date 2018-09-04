12 وظيفة تقنية وإدارية وقيادية شاغرة في ” موبايلي ” بالرياض
كشفت شركة موبايلي عن وجود 12 وظيفة إدارية وتقنية وقيادية شاغرة في مقرها الرئيسي بالرياض.
وجائت الوظائف المطلوبة بالمسميات والشروط التالية:
أخصائي الخدمات المالية المتنقلة ، لحملة بكالوريوس ” إدارة أعمال، علوم حاسب ” أو ما يعادلهم مع خبرة 5 سنوات.
مدير الحوكمة والمشاريع العملاقة – بكالوريوس ” إدارة أعمال، علوم حاسب ” أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن 7 سنوات.
أخصائي الخدمات الرقمية – بكالوريوس ” إدارة أعمال، تسويق ” أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات .
رئيس القنوات الرقمية – القنوات المدفوعة – بكالوريوس ” تسويق، علوم حاسب ” أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن 7 سنوات.
رئيس الخدمات المالية المتنقلة – بكالوريوس ” إدارة أعمال، علوم حاسب ” أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن 7 سنوات.
أخصائي خدمات التجوال – بكالوريوس ” تسويق، إدارة أعمال ” مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات.
أخصائي مقترحات تحسين خدمات البيانات – بكالوريوس تسويق، إدارة أعمال مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات.
مدير برنامج التحول التسويقي – بكالوريوس ” إدارة أعمال، علوم حاسب ” أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن 7 سنوات.
أخصائي تسعير – بكالوريوس ” إدارة أعمال، محاسبة، مالية، اقتصاد ” أو ما يعادلهم مع خبرة 5 سنوات.
رئيس تحليل البيانات الضخمة – ماجستير في أحد التخصصات الكمية ” هندسة علوم الحاسب، الرياضيات التطبيقية، الإحصاء ” أو ما يعادلهم مع خبرة 7 سنوات.
أخصائي العمليات الأساسية للجوال – بكالوريوس هندسة اتصالات أو ما يعادله مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات.
أخصائي توحيد التقارير المالية – بكالوريوس محاسبة، مالية حديث التخرج أو بخبرة لا تزيد عن سنتين.
وعلى الراغبين في التقديم زيارة الرابط التالي من هـــنـــا.
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