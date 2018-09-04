12 وظيفة تقنية وإدارية وقيادية شاغرة في ” موبايلي ” بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة موبايلي عن وجود 12 وظيفة إدارية وتقنية وقيادية شاغرة في مقرها الرئيسي بالرياض.

وجائت الوظائف المطلوبة بالمسميات والشروط التالية:

أخصائي الخدمات المالية المتنقلة ، لحملة بكالوريوس ” إدارة أعمال، علوم حاسب ” أو ما يعادلهم مع خبرة 5 سنوات.

مدير الحوكمة والمشاريع العملاقة – بكالوريوس ” إدارة أعمال، علوم حاسب ” أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن 7 سنوات.

أخصائي الخدمات الرقمية – بكالوريوس ” إدارة أعمال، تسويق ” أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات .

رئيس القنوات الرقمية – القنوات المدفوعة – بكالوريوس ” تسويق، علوم حاسب ” أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن 7 سنوات.

رئيس الخدمات المالية المتنقلة – بكالوريوس ” إدارة أعمال، علوم حاسب ” أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن 7 سنوات.

أخصائي خدمات التجوال – بكالوريوس ” تسويق، إدارة أعمال ” مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات.

أخصائي مقترحات تحسين خدمات البيانات – بكالوريوس تسويق، إدارة أعمال مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات.

مدير برنامج التحول التسويقي – بكالوريوس ” إدارة أعمال، علوم حاسب ” أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن 7 سنوات.

أخصائي تسعير – بكالوريوس ” إدارة أعمال، محاسبة، مالية، اقتصاد ” أو ما يعادلهم مع خبرة 5 سنوات.

رئيس تحليل البيانات الضخمة – ماجستير في أحد التخصصات الكمية ” هندسة علوم الحاسب، الرياضيات التطبيقية، الإحصاء ” أو ما يعادلهم مع خبرة 7 سنوات.

أخصائي العمليات الأساسية للجوال – بكالوريوس هندسة اتصالات أو ما يعادله مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات.

أخصائي توحيد التقارير المالية – بكالوريوس محاسبة، مالية حديث التخرج أو بخبرة لا تزيد عن سنتين.

وعلى الراغبين في التقديم زيارة الرابط التالي من هـــنـــا.