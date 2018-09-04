شروط السماح بضم طلاب ابتدائي في مدارس البنات

حمود العنزي (صدى):

أكدت وكيلة وزارة التعليم للتعليم الموازي الدكتورة هيا العواد ،أن الوزارة منحت إذنها لكافة مدارس التعليم الأهلي لضم أول وثاني ابتدائي في مدارس البنات، حيث إن كثيرًا من المدارس الأهلية طبقت القرار بعد الرفع للوزارة.

وأوضحت العواد أن هناك ضوابط محددة قبل منح الموافقة، من بينها أن يكون تدريس البنات في فصول مستقلة عن فصول الأولاد، ووجود دورات مياه مستقلة.

وأشارت العواد إلى أنه من المتوقع بدء العمل بالخطة الاستراتيجية لمدارس رياض الأطفال الجديدة، والتي تتضمن دمج الصف الأول والثاني قبل نهاية العام الجاري، مشيرة إلى أن الوزارة متأهبة للبدء بالخطة فور صدور الموافقة عليها من برنامج تنمية القدرات البشرية.