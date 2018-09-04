” الصحة ” تحدد 14 يوما للمراجعة المجانية بعد الكشف وتتوعد المخالفين

علي القحطاني (صدى):

حددت وزارة الصحة 14 يومًا للمراجعة المجانية بعد الكشف حسب اللائحة الجديدة للحالة المشخصة نفسها، من نظام المؤسسات الصحية الخاصة، متوعدة المخالفين في المستشفيات الخاصة بالعقوبات التي نص عليها النظام.

وكشف مسح ميداني على 10 مستشفيات خاصة في جدة عدم التزام أي منها بتطبيق المدة المحددة.

وأوضحت الإدارة العامة للتواصل والعلاقات والتوعية في وزارة الصحة حول تفاوت أيام المراجعة المجانية في المستشفيات الخاصة أنه في حال أي مخالفة يتم الإبلاغ عن طريق مركز الاتصال 937.