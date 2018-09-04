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  3. وشهد شاهد من أهلها.. شقيق توكل كرمان يصفها بـ ” دمية في يد قطر “

وشهد شاهد من أهلها.. شقيق توكل كرمان يصفها بـ ” دمية في يد قطر “

وشهد شاهد من أهلها.. شقيق توكل كرمان يصفها بـ ” دمية في يد قطر “
فهمي محمد(صدى):

وصف طارق كرمان شقيقته الناشطة اليمنية الإخوانية توكل كرمان بأنها دمية في يد قطر، قائلا في حديث شديد اللهجة وجهه لها : ” أنتِ أحد الأيادي الحوثية القطرية الإيرانية التي كتَبَتْ ذلك التقرير الأممي الصفيق، وأنت مِن أول من يجب محاكمتهم بخيانة الوطن والشعب والجمهورية والعروبة والإسلام ” .

وأضاف طارق كرمان في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” للأسف يا شقيقتي.. لقد آثرتِ أن تكوني دميةً في يد قطر وتكوني عدوة لمعظم الشعوب العربية على أن تكوني رمزاً محترماً للجميع ” .

وتابع: ” شقيقتي المتحوثة توكل.. من يقوم بإبادة الشعب اليمني وحصاره ونهب ثرواته وتجويعه هم أصدقاؤك الحوثيين وبدعم من ولية نعمتكم وولية نقمتنا قطر ومليارات التحالف تذهب لدعم الشرعية والجيش الوطني والمقاومة ولولا تخاذلك أنت وحزبك وخيانة قطر للتحالف لتحررت اليمن في الأشهر الأولى من الحرب ” .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 261 ] نشر منذ 1 ساعة

بسم الله الرحمن الرحيم عوه لاوجه ولاقفاء

[ عدد التعليقات: 19376 ] نشر منذ 1 ساعة

من زمان وهي مثل هاتف العمله حط فيه قروش يشتغل

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