وقف خطيب جمعة مغربي استغل المنبر للإساءة والتهجم زورًا على المملكة
أوقفت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بمملكة المغرب أحد خطباء الجمعة، لاستغلاله منبر الجمعة في خطبته بالحديث عن أحداث سياسية، لا علاقة لها بخطبة الجمعة.
وأصدرت الوزارة قرار التوقيف في حق الخطيب لعدم التزامه بضوابط الخطبة التي نص عليها الإسلام، والإساءة والتهجم زورًا وكذبًا على المملكة العربية السعودية وقيادتها.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 19376 ] نشر منذ 2 ساعتين
جحش اخواني لا يفقه شي مجرد ما طلب منه الاساء نفذ الاوامر
مطر الاسود[ عدد التعليقات: 2714 ] نشر منذ 48 دقيقة
طالع وجه العنز واحلب لبن