في الذكرى الثالثة لخيانة 4 سبتمبر.. تفاصيل الخيانة القطرية للتحالف العربي في اليمن

أبو ظبي(صدى):

أحيا رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الإمارات، اليوم الثلاثاء، الذكرى الثالثة، لخيانة 4 سبتمبر2015 ، حيث بسطت قطر أياديها بطعنات الغدر والوشاية، وتعمدت تزويد الحوثيين وتنظيم القاعدة، بإحداثيات ومعلومات استخباراتية أودت بأرواح العشرات من جنود وضباط قوات التحالف في اليمن غالبيتهم من دولة الإمارات.

وتصدر وسم ” غدر 4 سبتمبر ” قائمة الأكثر تداولا بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، حيث تفاعل معه الكثيرون.

فصفحات الخيانة القطرية للدول العربية ليست بقليلة، وفي الرابع من سبتمبر 2015 قدّم الجيش الإماراتي 45 شهيدا، و10 شهداء من جيش المملكة العربية السعودية، و 5 من البحرين، وذلك عقب تسريب الجيش القطري إحداثيات قوات التحالف للحوثيين، ومعلومات العمليات الجوية لتقوم قوات الارهابيين بإخلاء المواقع قبل استهدافها من قوات التحالف.

وأعلن حينها عمر سيف غباش، السفير الإماراتي في روسيا، أن بلاده لديها لدلائل بالصوت والصورة على أن قطر زودت تنظيم القاعدة الإرهابي بالمعلومات التي مكنته من استهداف القوات الإماراتية في اليمن عبر 4 هجمات انتحارية.