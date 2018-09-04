  • الثلاثاء 4

    سبتمبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. مواطنون يتنازلون عن قاتل أخيهم بدون أي مقابل

مواطنون يتنازلون عن قاتل أخيهم بدون أي مقابل

مواطنون يتنازلون عن قاتل أخيهم بدون أي مقابل
علي القحطاني (صدى):

تنازل أولياء دم، عن قاتل أخيهم، رسميًا دون مقابل أوشرط، أمس الأثنين، وذلك ابتغاء رضا الله سبحانه وتعالى فقط.

وتم التنازل بإمارة منطقة الرياض، وذلك في بادرة اجتماعية، طلبًا للأجر من المولى.

ولاقى موقف المتنازلين اعجابا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، سائلين الله لهم الأجر والثواب.


الوسوم:

2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 19355 ] نشر منذ 42 دقيقة

جزاهم الله خير

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *