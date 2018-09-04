مواطنون يتنازلون عن قاتل أخيهم بدون أي مقابل

علي القحطاني (صدى):

تنازل أولياء دم، عن قاتل أخيهم، رسميًا دون مقابل أوشرط، أمس الأثنين، وذلك ابتغاء رضا الله سبحانه وتعالى فقط.

وتم التنازل بإمارة منطقة الرياض، وذلك في بادرة اجتماعية، طلبًا للأجر من المولى.

ولاقى موقف المتنازلين اعجابا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، سائلين الله لهم الأجر والثواب.