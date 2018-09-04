رجل يتعرض للتعذيب بالسكاكين على يد 3 أشخاص بسبب علاقة محرمة

الكويت(صدى):

أقدم 3 مصريين مقيمين بالكويت على تعذيب مصري رابع، بعدما اكتشف أحدهم أن زوجته على علاقة محرمة به.

وتعاون الزوج المتعرض للخيانة، مع ابني عمه وأنهالا على الرجل طعناً بالآلات الحادة، وهو عار، وأجبروا الزوجة على توثيق الواقعة.

واستنجد شقيق الرجل المُعذب بعمليات وزارة الداخلية بالكويت ،وأبلغ أن ثلاثة أشخاص وامرأة من الجنسية المصرية اقتحموا مسكن شقيقه وقاموا بتجريده من ملابسه تماماً، ثم أقدموا على توثيقه بالحبال وطعنه في أنحاء جسده وأجبروا المرأة على تصوير المشهد بواسطة هاتف أحدهم، ثم خرجوا من المكان وهم يتوعدون ويهددون بأن الآتي أعظم؟

وبانتقال الشرطة لمقر الواقعة، وجدوا المجني عليه يتلوى من الألم وسط بركة من دمائه في صالة شقته، وقد بدت عليه آثار التعذيب الجسدي والضرب المبرح وشبه فاقد للوعي.

وتم توجيه تهمة للثلاثة الآخرين بالشروع في القتل والتشهير، وألقي القبض على المتهم الرئيسي الذي أرشدهم عن بيانات شريكيه اللذين اتضح أنهما ابنا عمه، وكشف أن المرأة التي كانت برفقتهم هي زوجته، وأنه فعل ما فعل بعدما اكتشف علاقة آثمة بين زوجته والمجني عليه، الأمر الذي أفقده صوابه فقام بأخذ الخائن والزوجة الخائنة وأجبرها على توثيق الواقعة ليكون عِبرة لغيره.