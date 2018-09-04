مواطن يضحي عن زميله في العيد لإراحة ضميره من موقف حدث بطفولته

عادل الحربي (صدى):

ظل أكاديمي بجامعة الإمام محمد بن سعود، محتفظًا في ذاكرته بموقف حدث عندما كان طالبًا بالابتدائية وعمره 8 سنوات.

وأوضح الأكاديمي أنه حينما كان يدرس في مدرسة القدس الابتدائية بالزلفى، منذ 47 عامًا، ذهب ليتوضأ فسقط في الماء، وساعده طالب أكبر منه على الخروج، لكنه ذهب به إلى المدير ،وأتهمه بانه هو من أسقطه في الماء.

وقال في تغريدة له : ” منذ زمن وأنا أتمنى معرفة الرجل لأعتذر له، وكثيرا ما أدعو له، واليوم ضحيت له، تقبل الله ذلك ” .