وقف بث قناة LTC بعد استضافتها ” مثليين “

القاهرة(صدى):

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر،أمس الأثنين، منع بث قناة LTC لمدة أسبوعين، وذلك بعد بحث الشكاوى المقدمة ضد القناة وما رصدته لجان الرصد والمتابعة من مخالفات مهنية.

وقال المجلس في بيان له : ” رغم تكرار المخالفات وإصدار أكثر من عشرة قرارات بمنع بعض البرامج لفترات متتالية وتوقيع غرامات مالية، إلا أن القناة لم تمثل لتنفيذ ميثاق الشرف الإعلامي أو المعايير المهنية، وخالفت قرار المجلس بمنع ظهور الشواذ أو ترويج شعاراتهم، وكذا عدم توجيه سب وقذف لشخصيات والترويج لمفاهيم وعادات سيئة مثل كيفية تعاطي الهيروين، بالإضافة إلى عدم إخطار المجلس بتأجير وقت بعض البرامج لشخصيات غير إعلامية أو غير مؤهلة وليسوا أعضاء بنقابة الإعلاميين ” .

وأشار البيان إلى إصداره قرارًا بمنع بث القناة لمدة أسبوعين ومتابعة برامج القناة بعد عودتها للبث، مع التأكيد على أن هناك عقوبات أشد ستصدر حال استمرار المخالفة.