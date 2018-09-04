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بالفيديو.. وائل كفوري لوفاء الكيلاني: أنا فاسد

بالفيديو.. وائل كفوري لوفاء الكيلاني: أنا فاسد
أماني الغامدي(صدى):

حل الفنان اللبناني وائل كفوري ضيفًا بأولى حلقات برنامج الإعلامية وفاء الكيلاني ” تخاريف ” المذاع بفضائية ” MBC مصر ” .

ورد كفوري على سؤال ألقته الكيلاني عليه الكيلاني، بشأن ما إذا كان من الفاسدين من عدمه، قائلًا: أنا فاسد، ومش بس أنا اللي فاسد، الشعب كله فاسد، وفي النهاية ما في حدا كامل في الحياة ” .

وأضاف: ” اتحطيت في اختبار قبل كده.. وفي النهاية تقدري تحطيني مع الفاسدين ” .

وأكد أن أكثر شيء يهمه في حياته الآن، هو أن يكون بكامل صحته هو وأسرته وأصدقاؤه، مشيرًا إلى أنه يحمد ربه دائمًا على كل نعمه.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 19355 ] نشر منذ 43 دقيقة

الاعتراف بالحق فضيله

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