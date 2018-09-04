بعد حذفها لكل صورها.. حنان ترك ترد على سما المصري وحلا شيحا حول خلعها للحجاب

أماني الغامدي(صدى):

علقت الفنانة المصرية حنان ترك ، على الأنباء التي تم تداولها في الأيام القليلة الماضية حول خلعها الحجاب.

وأكدت ترك أن هذا الأمر يخصها هي فقط، قائلة: ” الحجاب وكل ما يخص تعاليم ديني هو علاقة بيني وبين الله، وليس من حق أحد التدخل فيها على الإطلاق ” .

وعن حذف صورها من مواقع التوصل الاجتماعي ،أكدت أن الأمر كله حرية شخصية.

وكانت الفنانة الاستعراضية المصرية سما المصري، قد هاجمت كل الفنانات اللواتي قررن العودة للفن وخلع الحجاب بعد ارتدائه في مقطع فيديو تتوقع فيه أن تخلع حنان ترك، الحجاب أسوة بما فعلته أخيرًا حلا شيحة.

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