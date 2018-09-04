بعد وفاة 4 أشخاص على طريق الهلاك بيشة – العلايا.. الأهالي يتسائلون: ماذا بعد ؟

أبها(صدى):

تعقيبا على الحادث المروري الذي شهده طريق بيشة – سبت العلايا ،أمس الأثنين، والذي أسفر عن وفاة 4 أشخاص وإصابة أثنين آخرين ، أعرب رواد ” تويتر ” في محافظتَي بيشة وبلقرن عن سخطهم لتجاهل وزارة النقل مطالبهم بازدواجية الطريق لإيقاف نزيف الدم والحوادث المتكررة.

وجدد أهالي محافظتَي بلقرن وبيشة مطالبهم لوزارة النقل بازدواجية الطريق الحيوي الواصل بين المحافظتَين.

وتسائل أحد المغردون: ” ماذا بعد هذا يا وزير النقل؟ طريق ‫بيشة سبت العلايا يربط محافظتين صحيًّا وتعليميًّا، وأصبح طريقًا سياحيًّا، يربط نجد بمنطقة عسير، وهناك حوادث تقع، وأنفس تُلتهم بين الحين والآخر ” .

من جانبه ردت وزارة النقل عبر حسابها الرسمي في ” تويتر ” على المغرد : ” مرحبًا بك، آمل منك تزويدنا بتفاصيل ملاحظتك على الرسائل الخاصة؛ لنتمكن من خدمتك. شاكرين لك اهتمامك ” .

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