استبعاد محمد البريك من معسكر الأخضر واستدعاء سلطان الغنام

ماجد محمد(صدى):

قرر المدير الفني للمنتخب الوطني الأول خوان انطونيو بيتزي ،استبعاد المدافع محمد البريك من معسكر المنتخب المقام حاليًا في الرياض، والذي يأتي ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي للمشاركة في كأس أمم آسيا 2019 .

وتم استبعاد البريك بعد نتيجة التقرير الطبي الذي بيّن عدم تعافيه من الإصابة التي لحقت به في مباراة فريقه الماضية وعليه صعوبة جاهزيته خلال المعسكر الحالي للمنتخب.

واستدعى بيتزي مدافع نادي النصر سلطان الغنام، وحارس مرمى نادي الباطن محمد الربيعي للمشاركة في المعسكر.