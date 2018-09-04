توقعات بهطول أمطار وحبات البرد على عدة مناطق

الرياض(صدى):

قال محلل الطقس والباحث في الظواهر المناخية زياد الجهني ،إن الفرصة مهيئة لهطول الأمطار على المناطق الغربية والجنوبية الغربية وخصوصًا المرتفعات منها وما وقع غربها.

وأشار الجهني إلى استمرارية حالة عدم الاستقرار الجوي وهطول الأمطار على المناطق الجنوبية وما بين جازان والباحة مرورًا بعسير كذلك الغربية ومنطقة مكة تحديدًا تشمل جميع المرتفعات الشرقية باتجاه الطائف وشمالها القريب كذلك منطقة المدينة وما حولها.

وأوضح أنه من المتوقع أن تتطور السحب الركامية على الجبال والمرتفعات ثم تندفع غربًا نواحي التهامة وتتشكل على إثرها زخات رعدية من المطر مصحوبة بنشاط للرياح السطحية المثيرة للغبار تعمل على تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.

ولفت إلى أنه من المتوقع أن تشهد درجات الحرارة انخفاضا ملموسا، خصوصًا خلال ساعات الليل في أقصى شمال المملكة وشمال الوسطى بعد أسبوع.