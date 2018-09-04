بالفيديو.. العوين: التحالف أجهض خطط إيران الشيطانية في اليمن والمنطقة
قال الكاتب محمد العوين، إن عمليات التحالف العربي أجهضت حلم إيران في استخدام المليشيات الحوثية وحزب الله اللبناني كرأس حربة في مشاريعها التوسعية بالمنطقة وتهديد أمن الدول العربية.
وأضاف ” العوين ” في ” أحداث 24 ” أن قطر على سبيل المثال تستقطب الخونة في لندن، كما تفعل إيران في المملكة، حيث تستهدف دائمًا الخونة لإلحاق الضرر بها.
وفي سياق آخر طالب ” العوين ” التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن، بأنه في حالة القبض على لبناني من حزب الله باليمن أن يؤخذ منه تصريحات تلفزيونية؛ ليصدق المشككين من الأمم المتحدة أو لبنان أو غيرهم .
د.محمد العوين:
عمليات التحالف العربي أجهضت حلم إيران في تحويل الميليشيات الحوثية وحزب الله الارهابي، واستخدامهم كرأس حربة في مشاريعها التوسعية وتهديد أمن دول المنطقة.#انهيار_الحوثي #ايران #اليمن #السعودية #الارهاب #الحديدة #التحالف_العربي #حزب_الله #احداث_24 pic.twitter.com/HOl7WOnWN7
— قناة 24 السعودية (@Saudi_24) September 3, 2018
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