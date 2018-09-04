بالفيديو.. العوين: التحالف أجهض خطط إيران الشيطانية في اليمن والمنطقة

فهمي محمد(صدى):

قال الكاتب محمد العوين، إن عمليات التحالف العربي أجهضت حلم إيران في استخدام المليشيات الحوثية وحزب الله اللبناني كرأس حربة في مشاريعها التوسعية بالمنطقة وتهديد أمن الدول العربية.

وأضاف ” العوين ” في ” أحداث 24 ” أن قطر على سبيل المثال تستقطب الخونة في لندن، كما تفعل إيران في المملكة، حيث تستهدف دائمًا الخونة لإلحاق الضرر بها.

وفي سياق آخر طالب ” العوين ” التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن، بأنه في حالة القبض على لبناني من حزب الله باليمن أن يؤخذ منه تصريحات تلفزيونية؛ ليصدق المشككين من الأمم المتحدة أو لبنان أو غيرهم .