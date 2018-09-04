الإسكان: الالتزام المالي للمواطن لا يؤثر على ترشيح الوزارة

علي القحطاني (صدى):

أعلنت وزارة الإسكان، اليوم الإثنين، أن الالتزام المالي للمواطن لا يؤثر على ترشيحه من قبل الوزارة، ما لم يؤثر على سداده للأقساط في حال تم ترشيحه.

وأوضحت التجارة، عبر حساب العناية بالمستفيدين التابع لها بموقع ” تويتر ” ، ردًّا على استفسار في هذا الشأن، أنه في حال تم الرفض من قبل الممولين بسبب الالتزام المالي، فسوف يعود اسم الشخص إلى قوائم المستفيدين، وسوف يتم ترشيحه فور توفر المنتج المناسب له.

وهذا وأطلق برنامج ” سكني ” ، في وقت سابق 4 مشاريع سكنية جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص بإجمالي 6499 وحدة سكنية ” تحت الإنشاء “، منها مشروع ” مرسية ” على أرض الوزارة شمال مدينة الرياض بمساحة تتجاوز 2.7 مليون متر مربع، ومشروع ” الفتح ” أيضًا في محافظة الطائف الذي يقع على مساحة تتجاوز الـ100 ألف متر مربع.

وتضمنت قائمة المشاريع مشروع ” الشروق ” في محافظة الخبر في المنطقة الشرقية، حيث يوفر 188 شقة بمساحات تصل إلى 194 مترًا مربعًا، وأسعار تبدأ من 460 ألف ريال.