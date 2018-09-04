بالفيديو.. رئيس لجنة المسابقات: قريبًا سيصدر جدول جديد للدوري السعودي

نواف السالم(صدى):

أعلن عبدالإله مؤمنة رئيس لجنة المسابقات في اتحاد كرة القدم، عن إصدار جدول جديد لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين قبل انطلاق الجولة الثانية.

وقال رئيس لجنة المسابقات خلال مشاركته في برنامج ” كورة ” : شغالين على دراسة التعديلات الممكنة التي تتناسب مع الوضع وهناك تنسيق مع جهات متعددة وسيكون بالشكل الذي يليق بالدوري السعودي والذي يتمناه المشجعين.

وأضاف : دعم المستشار تركي غير مسبوق ويجب أن نكون على قدر المسؤولية، وسنقوم بالتعديل على جدول الدوري وإصداره قبل انطلاق الجولة الثانية.