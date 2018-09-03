القبض على شاب حاول دهس مشرفة تربوية ورضيعها بمحايل

أبها(صدى):

قامت مرور محايل، اليوم الإثنين، بتسليم شاب حاول أمس دهس مشرفة تربوية ورضيعها إلى الشرطة والتي قامت بدورها بإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق معه.

ويذكر أن مشرفة تربوية تعرضت لمطاردة من مجهول بعد عودتها من زيارة لإحدى المدارس بمحافظة محايل لمتابعة سير العمل في اليوم الأول من الدراسة لهذا العام.

وكانت الجهات الأمنية قد تتبعت المركبة منذ تلقي البلاغ، حيث ظهرت في كاميرات المراقبة لإحدى الشقق السكنية.