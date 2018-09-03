بر الشرقية تطلق الرقم 920005205 لتقديم الاستشارات المدرسية الهاتفية

محمد السعران(صدى):

أطلق فرع جمعية البر بالمنطقة الشرقية مركز التنمية الأسرية بالدمام الرقم 920005205​ لتقديم الاستشارات الأسرية بمختلف أنواعها ومنها الاستشارات المدرسية والطلابية وقال الأمين العام لجمعية البر بالمنطقة الشرقية سمير بن عبد العزيز العفيصان أن خدمة الهاتف الاستشاري لفرع الجمعية مركز التنمية الأسرية تتلقى الاستشارات هاتفيا والرد عليها بدءا من الساعة 4.30 عصرا وحتى 8.30 مساء من الأحد وحتى الخميس حيث يتم استقبال كافة الاتصالات حول الاستشارات بمختلف أنواعها مؤكدا أن المركز استعد لتقديم الاستشارات الطلابية والمدرسية بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد والعودة للمدارس حيث يسعى الهاتف الاستشاري من ذلك لتقديم استشارات حول كل ما يتعلق بالطلاب والعملية الدراسية وكيفية الاستعداد للعام الدراسي الجديد وطرق التعامل مع الطلاب بمختلف فئاتهم العمرية والفكرية والإجابة على كافة الاستفسارات والاستشارات التي قد يحتاج إليها الطلاب وأولياء أمورهم والمعلمين والعاملين بالقطاع التعليمي وأوضح العفيصان أن هذه الخطوة تأتي إسهاما من بر الشرقية في التنمية المجتمعية من خلال الاهتمام بالأسرة والطفل والمشاركة في تنمية المجتمع والارتقاء بأفراده من جانبه أكد مدير فرع جمعية البر مركز التنمية الأسرية بالدمام أحمد الدريويش أن هناك 20 مستشارا ومستشارة يقدمون الاستشارات الأسرية منهم 10 مستشارين مختصين بالمجال التربوي وعلى استعداد تام لتلقي الاستشارات المتعلقة بالمشكلات المدرسية من أولياء الأمور والمعلمين حول كافة المشكلات المدرسية وأضاف الدريويش أن أبرز الاستشارات المدرسية التي تلقاها المركز سابقا كانت حول الرفض المدرسي وكيفية تنظيم اليوم الدراسي والاستعداد لذلك كذلك المشكلات المتعلقة بفرط الحركة وتشتت الانتباه وأساليب تعديل السلوك وفن التعامل مع المراهق والعديد من الاستشارات الأسرية والتربوية والنفسية الأخرى جدير بالذكر أن فرع جمعية البر بالمنطقة الشرقية مركز التنمية الأسرية بالدمام كان قد أطلق أثناء فترة الاختبارات بنهاية العام الدراسي السابق خدمة للاستشارات المدرسية حول قلق الاختبارات وحل المشكلات المدرسية التي تواجه الطالب خلال فترة الاختبار حيث نفذ المركز البرنامج بالشراكة مع وحدة الخدمات الإرشادية بمكتب تعليم شرق الدمام