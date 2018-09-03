إيقاف خطيب مغربي بعد تهجمه زورًا على المملكة وقيادتها

نايف السالم(صدى):

أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بمملكة المغرب، اليوم الإثنين، قرار بوقف الخطيب ” عبد الحميد نجاري ” خطيب الجمعة بمسجد عمر بن الخطاب بمدينة بركان المغربية، وذلك لاستغلاله منبر الجمعة في خطبته التي ألقاها بالحديث عن أحداث سياسية لا علاقة لها بخطبة الجمعة، ولا بأهدافها وضوابطها التي نص عليها الإسلام، وتهجم زورًا وكذبًا على المملكة وقيادتها.

واستغل ” الخطيب الموقوف ” ، الحالة الجوية التي اجتاحت مكة المكرمة يوم التروية مشمولة برياح شديدة وغير مسبوقة بإدعاءات كاذبة ودون مبرر، متهمًا الحكومة السعودية بالتقصير في الاهتمام بالحج والكعبة المشرفة، وهو الأمر الذي واجه استغرابًا واستهجانًا داخل المغرب وخارجها لمغالطته الصريحة للحقيقة.

حيث شهد حجاج بيت الله من أنحاء المعمورة كافة، بمن فيهم حجاج ومسؤولون من مملكة المغرب، بجهود السعودية الكبيرة ونجاحاتها المستمرة بإدارة موسم الحج في كل عام، والتنظيم الكبير والخدمات الهائلة التي تقدمها المملكة لحجاج بيت الله الحرام.

ومن جانبها نشرت صحف مغربية قرار الإيقاف والذي أوضح زجه مواضيع تكتسي طابعًا سياسيًّا بما يتنافى والحياد الواجب توافره في القيِّمين الدينيين.

والجدير بالذكر أن هذا ليس التوقيف الأول لـ ” نجاري ” إذ سبقه قرارات سابقة عدة بإيقافه عن إلقاء خطبة الجمعة بالمسجد نفسه وذلك لتكرار تجاوزاته وخروجه عن خطب الجمعة المعتمدة، واستغلاله إياها بأمور لا علاقة لها بالدين، وتخالف أنظمة وزارة الأوقاف بالمغرب.