أول تعليق من النصر على تصريحات سعد سهيل بشأن مستحقاته وسحب السكن والسيارة

نواف السالم(صدى):

قال المتحدث الرسمي لنادي النصر الاستاذ عبدالله بن زنان أن ما تحدث به العماني سعد سهيل عن مستحقاته مع النصر وأن الادارة لم توفر له السكن والسيارة غير صحيح.

وأكد ” ابن زنان ” أن اللاعب بحث عن الاضواء بسبب مشكلة عدم استدعائه لمنتخب عمان، مضيفا ” سعد سهيل قضيته طويلة وهو من يوم قدومه للفريق كان غير منضبط في التدريبات ويخرج عن النص كثيراً وقد اشتكت إدارة الكرة منه ، ونحن أخبرناه مبكراً أنه خارج حسابات الفريق ولكنه أهمل نفسه ولم ينضبط أو يبحث عن عروض ” .

وتابع : سعد يريد زج نادي النصر لسحب الاضواء له حتى يغطي على موضوع عدم استدعائه للمنتخب العماني فهو غضب لعدم الاستدعاء، مبينا إنه لا توجد اي مشكلة بينه وبين نادي النصر، وقد اخبر ادارة ناديه بأنه يتدرب بشكل منضبط في النصر ولكن الاتحاد العماني يريده ان يشارك ولا يتدرب فقط.

وأضاف : طلب الاتحاد العماني أن نبحث عن عرض لانتقال سعد سهيل لأن وكيله لم يجلب اي عرض له ولم يصل للنادي اي عرض رسمي فكل العروض يجب ان تأتي للنادي بشكل رسمي فهذا هو الاجراء الصحيح بأن يكون هناك عرض من وكيله للنادي وهذا لم يحدث فنحن لم نستقبل اي عرض للاعب، ونظرا للعلاقة بيننا والاتحاد العماني والتعاون بيننا بحثنا عن عروض للاعب وجلبنا عرض له من اليونان وقبل انتهاء الفترة بيومين وتخاطبنا معه وفي اليوم الذي كان فيه موعد التوقيع تخلف عن ذلك واخبرنا انه مع اصدقائه في المنطقة الشرقية وعندما يعود يصير خير، وهذا ليس رد لاعب محترف يبحث عن مستقبله.

وقال ” ابن زنان ” : ” جلسنا مع سعد سهيل واخبرناه بأن يحل مشكلته مع الاتحاد العماني ونحن ملتزمين معه لنهاية عقده اذا اراد وسيستلم فيها جميع رواتبه ام في حالة رغبته في الانتقال فعليه أن يجلب عرض رسمي للنادي في الفترة الشتوية ونحن سنتعاون معه في ذلك، بالنسبة لاحتجاج اللاعب على السكن اخبرناه بأن سكنه في الكامباوند الذي كان يسكنه و في حالة لم يعجبه السكن فنحن قد وفرنا له سكن آخر في افضل فنادق الرياض ” الريتز كارلتون ” وقد جهزنا له جناح كامل ولكنه قال أريد أن أسكن مع صديقي فهذا جوابه ورده، وبالنسبة لسيارته فهي موجودة في النادي ويقدر يستلمها في أي وقت يريده ” .

واختتم حديثه قائلا: ” آواخر الموسم الماضي أخبرته الإدارة السابقة بأنه إذا أراد الحصول على مخالصة من نادي النصر فهم جاهزين بإعطائه كافة مستحقاته بالإضافة لرواتب شهرين اضافية وهي مقدمة من ادارة النادي، ولكن اللاعب رفض وطلب ان يأخذ كل مستحقاته ورواتبه حتى نهاية عقده بالإضافة لتوقيعه للمخالصة،نحن في نادي النصر ملتزمين بعقده فرواتبه موجودة كاملة لدينا بشيك مصدق فهو لم يتعاون معنا ولم يعطنا حساباته البنكية ، ونحن جهزنا له شيك مصدق بكافة مستحقاته ورواتبه ” .