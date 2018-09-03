بالصور.. لاعبو الأخضر يبدأون أولى تدريباتهم استعدادًا لكأس آسيا 2019

ماجد محمد(صدى):

دخل لاعبو المنتخب الوطني في مقر المعسكر المقام بالعاصمة الرياض، مساء اليوم الأثنين، حيث بدأت التدريبات على استاد مدينة الأمير ” فيصل بن فهد ” الرياضية، ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي للمشاركة في كأس آسيا 2019.

وخضع لاعبي المنتخب لفحوصات طبية تحت إشراف الجهاز الطبي فور انضمامهم للمعسكر، وذلك للوقوف على الحالة الصحية لكافة اللاعبين .

بدأت الحصة التدريبية تحت قيادة المدير الفني ” خوان انطونيو بيتزي ” بالجري حول الملعب، بعدها تمارين الإحماء، ثم تمرين التمرير في مجموعات، بعدها تمرين الاستحواذ مكون فريقين على مساحات صغيرة و كبيرة، واختتمت الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.

وفي السياق ذاته لم يشارك مدافع المنتخب ” معتز هوساوي ” في الحصة التدريبية لشعوره ببعض الألم في عضلة الفخذ الأيمن التي تعرض لها مع فريقه في اللقاء الأخير، وكما غاب مدافع المنتخب ” محمد البريك ” لشعوره ببعض الألم في مفصل القدم التي تعرض لها مؤخرًا، وأجرى الثنائي كشوفات طبية مساء اليوم للوقف على مستوى إصابتهما.

وسيجري المنتخب الوطني، مساء غدًا الثلاثاء حصة تدريبية، وقرر المدير الفني خوان انطونيو بيتزي إغلاق الحصة التدريبية.

من جانبه وصف لاعب وسط المنتخب الوطني ” هتان باهبري ” المرحلة الحالية من البرنامج الإعدادي بالهامة التي تساعد المجموعة في تكوين طريقة اللعب مما يتطلب منهم التركيز العالي من أجل تحقيق الاستفادة الكبيرة من هذه المرحلة الأولى.

وأبدى لاعب وسط المنتخب الوطني ” عبدالرحمن العبود ” ، سعادته بالانضمام في معسكر المنتخب مؤكدًا بأنه طموح كل لاعب تمثيل بلاده ومتمنيًا أن تكون بداية مميزة له ولزملائه المنظمين حديثًا.

وقال ” العبود ” : إنها فرصة للوقوف على مستويات جميع اللاعبين والعمل بجد واجتهاد لتحقيق خطط المدير الفني التي تمكننا من أن نكون في كامل جاهزيتنا للحدث الآسيوي.