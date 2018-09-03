غداً.. انطلاق الجولة الثانية لدوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى

نواف السالم(صدى):

تنطلق غدًا الثلاثاء، مباريات الجولة الثانية لدوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.

و يستضيف نادي الخليج على ملعبه نظيره المجزل، ويحل فريق أبها ضيفًا على هجر بملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، فيما يستضيف فريق ضمك على ملعبه نظيره الجيل، ويلاقي الطائي فريق العين على استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بحائل، أما فريق الكوكب فيستضيف فريق العدالة على ملعب نادي الشعلة.

وتستأنف يوم الأربعاء بقية مباريات الجولة الثانية، بمواجهات النهضة والجبلين على ملعب النهضة، ويستضيف فريق الوشم نظيره القيصومة على ملعبه بشقراء، ويحل فريق الشعلة ضيفا على النجوم على استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء.

كما يحل فريق العروبة ضيفًا على نجران على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بأبها، ويحل فريق الأنصار ضيفا على نادي جدة بالملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجده.