الحصيني يحذر من الإصابة بالبرد تزامنًا مع ظهور ” الجبهة “

علي القحطاني (صدى):

أعلن الباحث في الطقس والمناخ عضو تسمية الحالات ” عبدالعزيز الحصيني ” ، اليوم الإثنين، عن بقاء الجو حارًّا في فترة ” الظهيرة ” مع الاعتدال تدريجيًّا في الليل، وذلك مع واستقبالنا ” الجبهة ” ، وهو أول نجوم الخريف لهذا العام، يوم الخميس القادم 26 ذي الحجة 1439هـ ، وهو ثاني نجوم ” سهيل ” وأطول نجومه بـ14 يومًا.

وقال ” الحصيني ” : من مظاهر هذا النجم اعتدال جوه في الليل تدريجيًّا مع بقاء الجو حارًّا في ” الظهيرة ” ومطره نافع إذ قيل : ” ما امتلأ وادٍ في نوء الجبهة إلا امتلأ عشبًا ” .

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وأوضح ” خبير الطقس والمناخ ” ، أن من مظاهر ذلك النجم انخفاض نسبة الرطوبة، وتحدث فيه أمطار أحيانًا، ليس لها علاقة بموسم ” الوسم ” ، وتنخفض فيه نسبة الرطوبة على السواحل، وهو بداية صرام النخيل، وتُغرس فيه فسائل النخيل، وشتل الأشجار، ويُزرع الخضار، ويُنهى فيه عن النوم تحت أديم السماء خوفًا من نزلات البرد.