ليفربول يربط قائده ” هندرسون ” بعقد طويل الآمد

نواف السالم(صدى):

أعلن الموقع الرسمي لنادي ” ليفربول ” الإنجليزي، اليوم الإثنين، عن تجديد عقد قائده ” جوردان هندرسون ” الذي انضم للفريق في 2011، حيث وقع اللاعب على عقد طويل الأمد.

وقال ” هندرسون ” في تصريحات صحفية: ” سعيد جدا لتوقيعي عقد طويل الأمد مع ليرفربول ” .

وأضاف ” قائد ليفربول ” : ” لا أشعر أنني أتيت إلى هنا منذ وقت طويل وكأني جئت أمس فقط، وأشعر أنها رحلة تجعلني أتطور دائما وأستمتع بها كثيرا، لا يوجد مكان ي العالم للعب كرة القدم أفضل من ليفربول ” .

وأختتم ” هندرسون ” تصريحاته قائلًا: ” أريد أن أبقى هنا لاطول فترة ممكن ” .

وشارك ” هندرسون ” مع ليفربول في 284 منذ انضمامه عام 2011 قادمًا من سندرلاند، وسجل 24 هدف وصنع 40.