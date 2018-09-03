” المطلق ” يوضح أسباب سعة الرزق والبركة في العمر

عادل الحربي(صدى):

أوضح الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، عضو هيئة كبار العلماء، اليوم الإثنين، أسباب سعة الرزق والبركة في العمر.

وقال الشيخ المطلق عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “، إن صلة الرحم والإحسان إليهم من أسباب سعة الرزق، والبركة في العمر حيث دلل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: “مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، وَأَنْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ”. رواه البخاري.

وأضاف : من قواعد الإسلام العظيمة لتحقيق الرضا وراحة البال: وصيّة نبيّنا ﷺ: انظروا إلى من هو أسفل منكم، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. متفق عليه. وهذا في أمور الدنيا؛ لأنها ليست دار قرار ومطامعها متاع زائل.