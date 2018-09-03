” التجارة ” تشهر بوافد مخالف عرض مواد غذائية مجهولة المصدر

علي القحطاني(صدى):

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة والاستثمار، عبدالرحمن الحسين، أن الوزارة تشهر بمخالف ” وافد ” عرض مواد غذائية مجهولة المصدر دون أي بيانات تجارية البيانات التجارية.

وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” بيع أو تخزين أي منتجات مجهولة المصدر هو مخالفة يتم إيقاع العقوبات النظامية بمن يرتكبها ” .

وأضاف : ” هي الإيضاحات التي توضع على البضائع والمنتجات للتعريف بها أو بصفاتها المميزة وتتضمن نوعية البضاعة وتاريخ الإنتاج وانتهاء الصلاحية، والوزن واسم الصانع أو المنتج ويحظر استيراد أو بيع أو عرض أي منتجات مالم تحمل البيانات التجارية الإلزامية ويعاقب من يخالف النظام ” .