أمجد طه: النظام القطري أعلن انتحاره غرقا ً في أسطنبول.. وتميم يكرر أخطاء خامنئي

طلال الضوي(صدى):

أكد الرئيس الإقليمي للمركز البريطاني لدراسات وأبحاث الشرق الأوسط، والخبير في الشؤون السياسية الاستراتجية في إيران و الخليج والأحواز أن النظام القطري لايجيد السباحة في بحر السياسة، مبينا أنه حين ألقى بملايين الدولارت في مسبح أردوغان أعلن بذلك انتحاره بأسطنبول.

وغرد أمجد طه خلال موقع التواصل الاجتماعي” تويتر ” : ” ‏نظام قطر لا يجيد السباحة في بحر السياسة لذا حين ألقى بنفسه في مسبح ‎ اردوغان ..أُعلن انتحاره غرقا ً في اسطنبول! وما ‎بنوك قطر تغرق في تركيا إلا تحصيل حاصل.

تنظيم الحمدين سيستفيق على تسونامي اقتصادي خطير وبهذا الأمير تميم يكرر اخطاء هتلر وخامنئي ” .

كان النظام القطري قد ضخ 15 مليار دولار كحزمة لدعم للاقتصاد التركي، عقب زيارة تميم بن حمد أنقرة ولقائه بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال الأيام الماضية.