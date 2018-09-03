” تركي آل الشيخ ” : أطالب السعوديين بالتصويت لمحمد صلاح
أعلن معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، عن دعمه للنجم المصري العربي محمد صلاح المرشح لنيل جائرة أفضل لاعب في العالم وجائزة بوشكاش لأجمل هدف في عام 2018.
وطالب آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل االاجتماعي ” فيسبوك ” : كل السعوديين و العرب والجاليات العربية في الخارج والأصدقاء في آسيا وأفريقيا بالتصويت للنجم محمد صلاح للحصول على جائزة أفضل لاعب في العالم.
محمد[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 47 دقيقة
وين الرابط
الشاعر[ عدد التعليقات: 29 ] نشر منذ 23 دقيقة
يستاهل والله نعم يستااااااهل
نجم بماتعنية الكلمة دين وخلق
وموهبة نادرة مشاءالله
قال عنه الاسطورة مردونا هذا اللاعب
يشبهني لايستطيع احد ايقافة ولدية الكثير