” تركي آل الشيخ ” : أطالب السعوديين بالتصويت لمحمد صلاح

نواف السالم(صدى):

أعلن معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، عن دعمه للنجم المصري العربي محمد صلاح المرشح لنيل جائرة أفضل لاعب في العالم وجائزة بوشكاش لأجمل هدف في عام 2018.

وطالب آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل االاجتماعي ” فيسبوك ” : كل السعوديين و العرب والجاليات العربية في الخارج والأصدقاء في آسيا وأفريقيا بالتصويت للنجم محمد صلاح للحصول على جائزة أفضل لاعب في العالم.